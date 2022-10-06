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إقتصاد

كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 12:43
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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 55 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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Sayrafa

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