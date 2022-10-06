25
o
بيروت
24
o
طرابلس
9
o
صور
25
o
جبيل
28
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
06/10/2022 23:06:10
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
06/10/2022 23:06:10
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
06/10/2022 23:06:10
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
06/10/2022 23:06:10
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
10:26 | 2022-10-06
06/10/2022 10:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-10-06
مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية: لم نلغِ أي قروض لمصر
12:49 | 2022-10-06
مدير توتال من غرفة طرابلس: جاهزون للشراكة من خلال اعتماد صيغة التمويل التأجيري
12:43 | 2022-10-06
كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟
12:30 | 2022-10-06
الحكومة الألمانية تتوقع ركودا اقتصاديا في عام 2023
12:00 | 2022-10-06
بوتين: الإنتاج الصناعي في روسيا عاد إلى مستويات العام الماضي
09:45 | 2022-10-06
إليكم تسعيرة الدولار المتداولة عصر اليوم
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 23:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact