دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.