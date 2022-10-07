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إقتصاد
أزمة في قطاع العقارات في أميركا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-10-2022
|
05:00
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حذر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف من نشوب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاما ارتفعت إلى 6.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.
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وكدليل على احتمال حدوث أزمة رهن عقاري، أشار الخبير إلى ثلاثة أرقام:
- انخفض عدد طلبات الحصول على قروض الرهن هذا الأسبوع بنسبة 14.2% مقارنة بالأسبوع السابق.
- انخفضت طلبات إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها سابقا بنسبة 18% خلال الأسبوع وبنسبة 86% (سبع مرات!) مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.
- انخفض مؤشر الشراء المعدل موسميا بنسبة 13% على مدار الأسبوع وانخفض بنسبة 37% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
وأنهى الخبير قائلا: "هناك أسباب لتوقع حدوث انخفاض حاد في حجم بناء المساكن وإفلاس المقاولين وارتفاع معدلات البطالة وتطور أزمة مصرفية أو استئناف التسهيل الكمي وتسريع نمو التضخم"."RT"
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