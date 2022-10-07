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إقتصاد

عن ارتفاع الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

Lebanon 24
07-10-2022 | 04:19
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رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن الحلّ في البلاد مرتبط بالسياسة وبتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد، وتخوف من فترة الشغور المقبلة وألا يكون الانتقال سلساً في مرحلة الفراغ الرئاسي.

 

وتوّقع حبيقة في حديث إلى "صوت كل لبنان" ارتفاعاً طبيعياً في سعر الدولار في هذه الفترة.

 

وعن اقفال المصارف، لفت حبيقة الى انه كان بالامكان استدراك ما حصل بين المصارف والمودعين وعدم تفلّت الأمور، مشددا على ضرورة أن تسهّل المصارف عملية الاتصال معها وتقديم الطلبات من قبل المودعين خصوصا من هم بحاجة للحصول على قسم من ودائعهم.

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