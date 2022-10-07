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إقتصاد
الدولار يتراجع... ماذا عن اليورو؟
Lebanon 24
07-10-2022
|
08:40
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تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة، قبيل صدور التقرير المهم عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، والذي قد يكون بمثابة اختبار لقوة التعافي الاقتصادي الأميركي، ولكن مع التزام مجلس الاحتياطي الأميركي بمكافحة التضخم، يعتقد خبراء استراتيجيون أن أي تراجع في قيمة العملة لن يستمر.
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وأيد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر القائلة إن الفيدرالي لم ينته بعد من رفع معدلا ت الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع الفائدة أكثر.
وعوض كلا من اليورو والجنيه الإسترليني خسائر الليلة الماضية وارتفعا للمرة الأولى في ثلاث جلسات، فيما عاد الين الياباني للصعود بعد تجاوز آخر لمستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار.
وهبط مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 112.11 نقطة بعدما ارتفاع بنحو 1 بالمئة الليلة الماضية، ويتجه صوب الانخفاض بنسبة 0.16 بالمئة هذا الأسبوع.
وصعد اليورو في أحدث تعاملات اليوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.9801 بالمئة أمام الدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1192 دولار بعد أن انخفض 1.4 بالمئة الليلة الماضية.
وارتفع الين في أحدث تعاملات اليوم 0.2 بالمئة إلى 144.91 أمام الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.
(سكاي نيوز)
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