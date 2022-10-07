كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39550 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.