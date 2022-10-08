Advertisement

إقتصاد

بالأرقام... حقائق مثيرة عن الشركات التي انسحبت من روسيا

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-998247-638008047392862496.jpg
Doc-P-998247-638008047392862496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدر مركز الأبحاث الاستراتيجية خسائر الشركات الغربية جراء انسحابها من السوق الروسية بأكثر من 200 مليار دولار.

- قطاع الأعمال المرتبط بالنفط والغاز والبنوك وصناعة السيارات هم الأكثر تضررا من انسحاب الشركات.
Advertisement

- أكبر الخاسرين: قطاع الأعمال الأمريكي (102 مليار دولار) والبريطاني (78 مليار دولار) والألماني (51 مليار دولار).

- أدى انسحاب الشركات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل فنلندا بنسبة 2%، والسويد بنسبة 1.5%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%.

- تواصل معظم الشركات من النمسا واليابان وسويسرا وبولندا العمل في روسيا.

- الشركات من بولندا لم تنسحب من روسيا على الرغم من الموقف العدائي لوارسو تجاه روسيا.

- نحو نصف الشركات الكبرى تواصل العمل في روسيا أو تقوم بتنفيذ إجراء "تغيير العلامة التجارية"."نوفوستي"


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2022-10-07
14:00 | 2022-10-07
14:00 | 2022-10-07
12:00 | 2022-10-07
09:45 | 2022-10-07
08:40 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website