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إقتصاد

رئيس صربيا: سنبني خط أنابيب للنفط بطول 128 كم إلى هنغاريا

Lebanon 24
08-10-2022 | 12:00
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن صربيا، بموجب اتفاق مع هنغاريا، ستبني خط أنابيب للنفط بطول 128 كيلومترا لربط خطوط أنابيب النفط.

وأضاف فوتشيتش:"سنبدأ ووفقا لاتفاق مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في إنشاء خط أنابيب نفط إلى قرية ألجيو بطول 128 كيلومترا، نوفي ساد - هنغاريا لربطها بأنابيب النفط الهنغارية.. وبوجود علاقات وصلة بكرواتيا، سنكون قادرين على اختيار ضريبة عبور أقل وخيار أكثر ربحية لصربيا".
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ووفقا له، فإن هذا المشروع سيكلف ما يصل إلى 100 مليون يورو، كما يجري النظر في إنشاء خط أنابيب نفط عبر مقدونيا الشمالية إلى ميناء دوريس في ألبانيا.
 
 
(روسيا اليوم)
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