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إقتصاد

إيران: مستعدون لتأمين منتجات الألبان والمحاصيل الزراعية لمتاجر السلسلة في روسيا

Lebanon 24
08-10-2022 | 14:00
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أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك، استعداد الشركات الإيرانية لتأمين حاجة متاجر السلسلة في روسيا من منتجات الألبان والمنتجات الزراعية.

أدلى بيمان باك بهذا التصريح أمس الجمعة من موسكو خلال مشاركته ضمن وفد إيراني رفيع يزور العاصمة الروسية، في المؤتمر الاقتصادي لدول بحر قزوين.
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وذكرت قناة العالم الإيرانية، أن بيمان باك أجرى محادثات مع ممثلي المصارف الروسية وممثلي متاجر السلسلة في روسيا والنشطاء الاقتصاديين في الدول المشاطئة لبحر قزوين.

وخلال لقائه مع أحد مسؤولي المصارف الروسية، أكد بيمان باك ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين واستخدام العملات المحلية وضرورة تأمين الرساميل لإنجاز المشاريع وإصدار الضمانات المصرفية.

وفي اجتماع مع ممثل إحدى سلاسل المتاجر الكبرى في روسيا، دعا بيمان باك مسؤولي هذه المتاجر إلى زيارة إيران والوقوف عن قرب على قدرات وإمكانيات الشركات الإيرانية وعقد اتفاقيات تعاون.

وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني رضا فاطمي أمين، نمو تصدير السلع الى روسيا بنسبة 180 بالمئة في شهر "مرداد"، الخامس بترتيب السنة المالية الجارية المنتهي في 20 اب 2022.
 
 
(روسيا اليوم)
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