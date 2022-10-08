دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39500 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 39450 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.