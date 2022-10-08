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إقتصاد
على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
08-10-2022
|
13:53
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مسا اليوم السبت، ما بين 39550 و39600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 39500 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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