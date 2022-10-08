على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مسا اليوم السبت، ما بين 39550 و39600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 39500 و39550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.