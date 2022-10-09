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إقتصاد

جواز سفر عربي أصبح الأقوى عالمياً.. ماذا عن مرتبة لبنان؟

Lebanon 24
09-10-2022 | 00:23
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أصبح جواز السفر الاماراتي الاقوى عالميا بعدما ارتفع عدد الدول التي تسمح للإماراتيين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول، إلى 176 دولة، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.

 

وذكر المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم "باسبورت إندكس" أن جواز السفر الإماراتي، يمكّن حامله من دخول 176 دولة حول العالم، تشمل 119 دولة بدون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة فقط.

 

وبالتالي يصبح جواز السفر الإماراتي، الأقوى عالمياً والأول منفرداً، حسب آخر تحديث لموقع "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية بعدما اصبح المواطن الاماراتي يدخل الى بنسبة تزيد على 88% من دول العالم بسهولة .

 

وحلت 11 دولة في المركز الثاني بدخول 172 دولة حول العالم من دون تأشيرة وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا والولايات المتحدة.

 

اما المركز الثالث الذي يمنح حامله دخول 171 دولة دون تأشيرة وهي جوازات كل من: الدنمارك والنرويج وبلجيكا والبرتغال وبولندا واليابان وأيرلندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

 

أما جواز السفر اللبناني فحل في المرتبة 85 ويمكّن حامله من دخول 55 دولة.

 

ومؤشر "باسبورت إندكس" لجوازات السفر، هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وبدأ العمل منذ العام 2005.

 

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المصدر: البوابة
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