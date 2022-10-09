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إقتصاد

بنك أوف أميركا: المستثمرون يلجأون إلى السيولة النقدية خوفا من الركود

Lebanon 24
09-10-2022 | 13:00
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كشف تقرير تابع لـ Bank of America أن المستثمرين يركزون حاليا على الاحتفاظ بالسيولة النقدية أكثر من أي وقت مضى منذ نيسان 2020، مع زيادة المخاوف من ركود اقتصادي محتمل إثر رفع الفوائد الأميركية

ولفت البنك إلى أن الصناديق النقدية تلقت ما يقرب من 89 مليار دولار من السيولة في الأسبوع المنتهي في 5 تشرين الاول، بينما سحب المستثمرون 3.3 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية.
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وأظهر التقرير أن أكثر من 18 مليار دولار تخارجت من صناديق السندات خلال الفترة نفسها.

وكان رؤساء تنفيذيون عالميون قد توقعوا حدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لمسح جديد أجرته شركة الخدمات المهنية KPMG، والذي أظهر أن أكثر من نصف قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يكون التباطؤ "خفيفاً وقصيراً".


المصدر: العربية
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