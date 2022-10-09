العراق يعلن عن مفاوضات لزيادة واردات الغاز من إيران

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن مفاوضات مع الجانب الإيراني لزيادة إمدادات الغاز، مشيرة إلى تسديد مستحقات الغاز بالكامل.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "20 مليون متر مكعب هو حجم استيراد العراق اليومي من الغاز الإيراني"، مشيراً إلى أن "حجم الاستيراد لا يسد الحاجة، خاصة أن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز".وأوضح "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الإيراني وبتنسيق عالٍ من أجل زيادة إمدادات الغاز، استعداداً لمنظومة الأحمال الشتوية ورفع معدلات الإنتاج"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار إلى أن "وفداً سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم خاصة بعد سداد العراق المستحقات مع الجانب الإيراني".وأضاف "لا توجد أي ديون للجانب الإيراني بشأن مستحقات الغاز المورد"، لافتاً إلى أن "عدم إقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة إلى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للأشهر المتبقية من السنة".وأشار إلى أن "ما ينتج حالياً حتى في ظل نقص الغاز هو كافٍ لساعات تجهيز الكهرباء، لاسيما أن العراق يمر بفترة اعتدال الموسم"، منوها بأن "ذروة الأحمال الشتوية قد تصل الحاجة إلى 55 مليون متر مكعب من الغاز لتغطية ساعات التجهيز".