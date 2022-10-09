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إقتصاد
على اي سعر اقفل الدولار الاميركي مساء اليوم؟
Lebanon 24
09-10-2022
|
13:56
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 39550 و39600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39525 و39575 ليرة للدولار.
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