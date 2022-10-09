على اي سعر اقفل الدولار الاميركي مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 39550 و39600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39525 و39575 ليرة للدولار.