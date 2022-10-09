Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الايراني... هذا ما توقعه البنك الدولي

Lebanon 24
09-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-998729-638009781326179189.jpg
Doc-P-998729-638009781326179189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقع البنك الدولي في تقريره الأخير للوضع الاقتصادي في إيران نموا اقتصاديا بنسبة 2.9 بالمائة وتحسنا في رصيد الحسابات الجارية في عام 2022.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فإنه رغم استمرار سياسات الحظر والحصار الاقتصادي على إيران، سينمو الاقتصاد الإيراني العام الجاري وسيشهد نموا بنسبة 2.9 بالمائة.
Advertisement

كما يتوقع البنك تحسن رصيد الحسابات الجارية في إيران والميزان المالي للحكومة الإيرانية في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي كان يعادل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 5.5 بالمائة في العام الجاري بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 3.6 بالمائة في العام 2021."إرنا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-10-10
03:30 | 2022-10-10
03:00 | 2022-10-10
02:00 | 2022-10-10
01:45 | 2022-10-10
01:31 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website