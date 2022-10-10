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إقتصاد
تعاون زراعي بين سوريا والاردن
Lebanon 24
10-10-2022
|
02:00
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قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا زراعيا كبيرا بين سوريا والأردن.
وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق، أشار محمد حسان قطنا إلى أن التعاون سيكون خصوصا في مجال مستلزمات الإنتاج والأسمدة والاستفادة من تجربة الأردن بزراعة النخيل، إضافة إلى الدواجن من خلال التعاون مع شركات أردنية متخصصة.
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وأكد أن الوزارة تعمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، داعيا إلى توحيد إجراءات الحجر النباتي والبيطري، واعتماد شهادة صحية واحدة، والوصول إلى تبادل تجاري في مجال الزراعة لا يرتكز فقط على تبادل منتج بمنتج، وإنما يشمل أيضا مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها سوريا."سانا"
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