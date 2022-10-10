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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

Lebanon 24
10-10-2022 | 13:00
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين إزاء تأثير التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا وعزم البنوك المركزية على كبح التضخم على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلا أدنى مستوى منذ الثالث من تشرين الأول.

وانخفض المؤشر أكثر من 3% خلال أربع جلسات وسط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية العالمية الرئيسية، وخاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم، وفق رويترز.

وتفاقمت تلك المخاوف بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة مرونة في سوق الوظائف الأميركية في أيلول، مما أدى إلى إضعاف الآمال في تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه في وقت قريب.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات لستوكس 600 في التعاملات المبكرة، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت 1.4%.
المصدر: العربية
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