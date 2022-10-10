اجراء احترازي.. نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اليوم الاثنين، إنها قامت بعملية متحكم فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز كإجراء للأمان.





وكشفت أن الضغط في الخط (بي) قد خُفض لما يقرب من 50 بارا (وحدة لقياس الضغط)، مؤكدة أن "هناك المزيد من خطوات الأمان تتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب والمناقشات مع السلطات المعنية".

Advertisement

واكتُشفت تصدعات الشهر الماضي لم يعرف سببها للآن في ثلاثة من خطوط الغاز الأربعة التي تشكل خطي أنابيب نورد ستريم 1و2 تحت سطح البحر.

وأنحت روسيا باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في مهاجمة خطوط الأنابيب، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي في السبب المحتمل لحدوث التصدعات.