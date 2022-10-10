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إقتصاد

اجراء احترازي.. نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:36
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قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اليوم الاثنين، إنها قامت بعملية متحكم فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز كإجراء للأمان.

 
وكشفت أن الضغط في الخط (بي) قد خُفض لما يقرب من 50 بارا (وحدة لقياس الضغط)، مؤكدة أن "هناك المزيد من خطوات الأمان تتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب والمناقشات مع السلطات المعنية".
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واكتُشفت تصدعات الشهر الماضي لم يعرف سببها للآن في ثلاثة من خطوط الغاز الأربعة التي تشكل خطي أنابيب نورد ستريم 1و2 تحت سطح البحر.
 
 
وأنحت روسيا باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في مهاجمة خطوط الأنابيب، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي في السبب المحتمل لحدوث التصدعات.
المصدر: eurnews
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