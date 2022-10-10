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إقتصاد

البنك الدولي وصندوق النقد: مخاطر الركود العالمي حقيقية

Lebanon 24
10-10-2022 | 16:00
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حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاثنين، من ازدياد مخاطر الركود العالمي، خاصة في ظل استمرار مشكلة التضخم المرتفع منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شباط الماضي.
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وقال مالباس في أول اجتماع بين المؤسستين الدوليتين منذ انتشار وباء كورونا، إن هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي خلال عام 2023، مشيرًا إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض قيمة العملات في العديد من البلدان النامية، بجانب مخاوف التضخم المرتفع المستمرة.

وقالت جورجيفا إن النشاط الاقتصادي يتباطأ في اقتصادات العالم الرئيسية الثلاث، في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفي الصين بسبب أزمة العقارات وتأثيرات الإغلاقات المتكررة للسيطرة على كورونا، وفي أميركا بسبب رفع معدلات الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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