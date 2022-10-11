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إقتصاد

لليوم الخامس على التوالي.. الأسهم الأوروبية باللون الأحمر

Lebanon 24
11-10-2022 | 08:15
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع معدلات الفائدة بشكل سريع.
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وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في تداولات الاثنين، مع التزام المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات نتائج الشركات الكبرى هذا الأسبوع، في ظل القلق بشأن رفع معدلات الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها أيضا على المعنويات، خاصة بعد عمليات القصف التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية.

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 386.30 نقطة.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز بنسبة 1.8 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وتراجعت أسهم جيفودان بنسبة 5.8 بالمئة، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

وكان مؤشر ستوكس 600 قد تراجع في تداولات الاثنين بنسبة 0.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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