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إقتصاد
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
11-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39700 و39800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39650 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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