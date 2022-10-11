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إقتصاد

حجم التداول على SAYRAFA يبلغ اليوم 73 مليون دولار بمعدل 29800 ليرة

Lebanon 24
11-10-2022 | 11:13
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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 73 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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