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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
11-10-2022
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وسجل مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39700 و39800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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