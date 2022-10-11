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إقتصاد

هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي عن قرار "أوبك بلس" الأخير (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:47
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أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث" ان "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف: "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".

 

وتابع قائلا: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين". وأوضح أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

 

وزير الخارجية السعودي قال أيضا للعربية إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".

 

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وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".

 

وعن الأزمة اليمنية، أوضح أن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.. الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".

وردا على سؤال، قال وزير الخارجية السعودي للعربية: "الحوار مع إيران لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".

(العربية)

 

المصدر: العربية
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