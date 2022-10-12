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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
02:44
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افتتح الدولار الاميركي في السوق الموازية على سعر تراوح ما بين 39750 و39850 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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