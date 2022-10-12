على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح الدولار الاميركي في السوق الموازية على سعر تراوح ما بين 39750 و39850 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.