سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.