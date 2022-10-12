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إقتصاد

سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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