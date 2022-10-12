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إقتصاد

كم سيبلغ إنتاج النفط في روسيا في 2022؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 16:00
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إنتاج روسيا من النفط الخام سيكون هذا العام عند مستوى 520 - 530 مليون طن مقابل 524 مليون طن قبل عام (2021).

وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو.
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وقبل ذلك أشار نوفاك إلى أن روسيا تعتزم في أكتوبر 2022 الحفاظ على مستوى إنتاج النفط عند مستوى 9.9 مليون برميل يوميا.

ووفقا لبيانات مجمع الطاقة الروسي فقد زاد إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في العام 2021 بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2021 وبلغ 524 مليون طن. 
المصدر: روسيا اليوم
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