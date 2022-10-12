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إقتصاد

حجم التداول على SAYRAFA اليوم... كم بلغ؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:43
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أفاد مصرف لبنان، في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم بلغ 65 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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Sayrafa

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