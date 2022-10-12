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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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