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إقتصاد
هل تفرض اميركا المزيد من العقوبات على النفط الروسي؟
Lebanon 24
12-10-2022
|
23:05
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صرح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسي فوق سقف الأسعار الذي اقترحته دول مجموعة السبع.
وقال أديمو في مؤتمر للطاقة استضافته جامعة كولومبيا بنيويورك: "لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك".
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وأضاف المسؤول الأمريكي: "ما نبحث عنه في النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسي في دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية. في رأينا، هذا مجدي اقتصاديا لجميع المعنيين".
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن إطارا تشريعيا لفرض سقف سعري على النقل البحري للنفط الروسي وفرض مزيد من القيود على نقل النفط الخام والمنتجات النفطية." نوفوستي"
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