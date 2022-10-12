Advertisement

إقتصاد

هل تفرض اميركا المزيد من العقوبات على النفط الروسي؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 23:05
A-
A+
Doc-P-999738-638012380475574930.jpg
Doc-P-999738-638012380475574930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات ثانوية على شراء النفط الروسي فوق سقف الأسعار الذي اقترحته دول مجموعة السبع.

وقال أديمو في مؤتمر للطاقة استضافته جامعة كولومبيا بنيويورك: "لا نخطط لفرض عقوبات ثانوية لأننا لا نرى ضرورة لذلك".
Advertisement

وأضاف المسؤول الأمريكي: "ما نبحث عنه في النهاية هو خلق حوافز اقتصادية لجميع الأطراف لخلق وضع يستمر فيه النفط الروسي في دخول الأسواق وتنخفض أسعار المشترين والعائدات الروسية. في رأينا، هذا مجدي اقتصاديا لجميع المعنيين".

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن إطارا تشريعيا لفرض سقف سعري على النقل البحري للنفط الروسي وفرض مزيد من القيود على نقل النفط الخام والمنتجات النفطية." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:35 | 2022-10-13
02:00 | 2022-10-13
23:00 | 2022-10-12
16:00 | 2022-10-12
16:00 | 2022-10-12
14:40 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website