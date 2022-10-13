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إقتصاد

فرنسا تبدأ مدّ ألمانيا بالغاز للمرة الأولى

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:00
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بدأت فرنسا،  الخميس، للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي "جي آر تي غاز" (GRTgaz).
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وقالت الشركة الفرنسية في بيان "في سياق تراجع حادّ لشحنات الغاز الروسي نحو أوروبا، وفي إطار التضامن الأوروبي حول أمن الطاقة، تحرّكت GRTgaz من أجل تكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح من أجل تسويق نقل الغاز من فرنسا إلى ألمانيا".

وبدأت عمليات التسليم الأولى للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة بمعدل 31 غيغاوات ساعة باليوم، مرورًا بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.


ولفتت الشركة إلى أن مستوى المدّ "سيتمّ تقييمه يوميًا حسب ظروف الشبكة"، بسعة قصوى تبلغ 100 غيغاوات ساعة باليوم.

المصدر: العربية
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