ماسك: اشتروا عطري لأشتري "تويتر"

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نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت سخرية متابعيه.وقال ماسك في التغريدة: "أرجوكم اشتروا عطري حتى أتمكن من شراء تويتر"، وذلك في إشارة إلى عطره "Burnt Hair"، الذي أطلقه مؤخرا وادعى أنه باع 10 آلاف زجاجة منه في غضون ساعات قليلة.