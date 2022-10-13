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إقتصاد

ماسك: اشتروا عطري لأشتري "تويتر"

Lebanon 24
13-10-2022 | 14:00
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نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت سخرية متابعيه.

وقال ماسك في التغريدة: "أرجوكم اشتروا عطري حتى أتمكن من شراء تويتر"، وذلك في إشارة إلى عطره "Burnt Hair"، الذي أطلقه مؤخرا وادعى أنه باع 10 آلاف زجاجة منه في غضون ساعات قليلة.
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(روسيا اليوم)

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