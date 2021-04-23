كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تتعامل الولايات المتحدة مع روسيا على أنها دولة كبرى، لكن ترفض مزاحمتها على النفوذ في لبنان، وبدورها تحترم موسكو الخصوصية اللبنانية، وفي تعليق على الطموح الروسي للدخول إقتصادياً عبر بوابة الشمال، تشير مصادر مطلعة على الموقف الأميركي إلى أن هذا الأمر لا يزعج واشنطن، لكنها تطرح سؤالاً مفاده هل يقبل اللبنانيون باستبدال منظومتهم الإقتصادية والركائز التي قام عليها الإقتصاد والعلاقات المميزة مع أميركا والغرب، بعلاقات مرحلية مع روسيا؟ومن جهة ثانية، تعتبر واشنطن أن الحديث عن المرافئ في لبنان يأتي ضمن سياق الصراع على المرافئ في الشرق الأوسط، لذلك فالمهم بالنسبة لها هو مرفأ بيروت وليس طرابلس نظراً لعوامل عدّة أبرزها أن مرفأ بيروت في العاصمة وقريب من العواصم العربية، وهو مجهز وقابل للتطوير رغم كل ما تعرّض له بعد انفجار 4 آب، والأهم من هذا كلّه أن أحواضه عميقة وترسو فيها السفن الحربية الكبيرة، وهذه العوامل لا تنطبق على مرفأ طرابلس الذي بحاجة لعمل شاق وكبير ليصبح من المرافئ المهمة على حوض المتوسّط.تعرف واشنطن أن تغيير طبيعة النظام الإقتصادي اللبناني والتوجه نحو الصين وروسيا مكلف جداً على الإقتصاد، والشعب اللبناني يرفضه مهما حاول "حزب الله" الترويج له، لذلك فان كل الكلام عن هذا الأمر لا يعدو كونه في نظر واشنطن، التي هي المسلّح الأول للجيش اللبناني، سوى فقاعات هواء لن توصل إلى أي مكان لأن هذه الدول أصلاً غير قادرة على مدّ لبنان بالمساعدات.