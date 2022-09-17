29
o
بيروت
37
o
طرابلس
14
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
14
o
بشري
30
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
Lebanon 24
A-
A+
عدّل هذا الخبر
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع
Lebanon 24
نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع
17/09/2022 14:18:02
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: استخراج النفط والغاز من حقل كاريش سيبدأ في أيلول ولهذا فإن الوقت أمام لبنان ضيق للحصول على فرصته الذهبية
Lebanon 24
نصرالله: استخراج النفط والغاز من حقل كاريش سيبدأ في أيلول ولهذا فإن الوقت أمام لبنان ضيق للحصول على فرصته الذهبية
17/09/2022 14:18:02
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: طالما المفاوضات مستمرة وطالما أن الاستخراج لم يبدأ من "كاريش" فإن الوقت مُتاحٌ جداً أمام المفاوضات
Lebanon 24
نصرالله: طالما المفاوضات مستمرة وطالما أن الاستخراج لم يبدأ من "كاريش" فإن الوقت مُتاحٌ جداً أمام المفاوضات
17/09/2022 14:18:02
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: "نحن مش دايرين على مشكل" وهدفنا أن يستخرج لبنان الغاز والنفط
Lebanon 24
نصرالله: "نحن مش دايرين على مشكل" وهدفنا أن يستخرج لبنان الغاز والنفط
17/09/2022 14:18:02
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
14:25 | 2022-09-16
16/09/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
08:58 | 2022-09-16
16/09/2022 08:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
15:40 | 2022-09-16
16/09/2022 03:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
08:00 | 2022-09-16
16/09/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 12:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في الاستقلال
02:00 | 2022-07-30
سقط أمامه بالخطأ.... ثور هائج يدهس مصارعاً في إسبانيا! (فيديو)
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
17/09/2022 14:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact