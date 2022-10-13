ما حقيقة بتر ساق هذه الممثلة الشهيرة بعد تدهور وضعها الصحي؟

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كشفت الفنانة القديرة ليلى طاهر عن غضبها واستيائها الكبير من الشائعات التي تلاحقها في الفترة الأخيرة، بعد إصابتها في القدم وخضوعها لعدد من العمليات الجراحية، مشيرة إلى أن هناك من قال إن رجلها بُترت، بجانب شائعة وفاتها المتكررة، مؤكدة أن كل تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.وقالت ليلى في تصريحات صحافية: "بيقلقوا الناس عليّا، قالوا رجلها اتقطعت وماتت، وأنا الحمد لله كويسة، لكن مش أنا لوحدي، دا كل الفنانين بيطلع عليهم شائعات، بيشتغلوا علينا وبيكتبوا عنا بلاوي، وللأسف الناس بتهتم بهذه الأخبار وتقرأها، وإحنا في الحقيقة مفيش حاجة حصلت لنا".