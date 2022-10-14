فنانة سورية شهيرة تتحدث عن اعتزالها التمثيل: ما بيعبّر عني!

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فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر "انستغرام"، بعد أن تحدثت عن امكانية اعتزالها مهنة التمثيل في أي وقت.وخلال بث مباشر، اشارت نسرين الى أن التمثيل لا يعبّر عنها ولا تعتبره مهنة لها، مؤكدة أنها قد تترك هذه المهنة في اي وقت، خصوصا ان دخولها عالم التمثيل لا تعتبره انجازا حقيقيا بحسب تعبيرها، اذ قالت: "أنا ممكن اترك التمثيل بأي ثانية وما بتفرق معي لأن مو التمثيل اللي بعبر عني، ومو مهنتي ولا انجازي اللي بيخليني فعلاً إنسان حقيقي".ولفتت نسرين طافش الى ان التمثيل لا يمكّنها من الاتصال بروحها لأنه لا يترجم لها السلام والحب والتسامح والصدق واحترام الآخر.