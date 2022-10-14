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المرأة

اتبعي هذه النصائح.. وستشعرين بأنك أصغر بعشر سنوات

Lebanon 24
14-10-2022 | 14:00
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عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، والعمر لا يرجع للخلف، لكن بالتأكيد هناك بعض الاستراتيجيات التي تساعدك في الشعور بأنك أكثر شباباً، وتساعدك في إبطاء ظهور علامات الشيخوخة. 
وإذا كنت ترغبين في أن تحافظي على ذلك الشعور، فأنت هنا في المكان الصحيح، إذ جمعنا لك أفضل النصائح وأسهلها لمساعدتك على الشعور كأن عقلك وجسدك عادا سنواتٍ إلى الوراء. 
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اشربي كمية كافية من الماء 
بلا شك إن الترطيب المناسب ضروري لجسمك وعقلك، كما يمكنه تحسين صحة بشرتك والحفاظ على مظهرك شابًا وصحيًا، وذلك يعود لأن جسمك يتكون من حوالي 60% من الماء. لذا، إذا كنت تريدين أن تشعري بالحركة والرشاقة، فحافظي على رطوبة جسدك، واشربي كمية كافية من الماء. 


تناول الأطعمة المضادة للالتهابات 
كلما تقدمت في العمر، يصبح من الضروري تقليل الالتهاب، حيث إن الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام الجسم، وخطر الإصابة بالأمراض، لذلك تساعد الأطعمة، مثل: الأسماك الدهنية والتوت والمكسرات والزيوت الصحية والخضروات الورقية على مكافحة الالتهابات في جسمك. ومن المهم أن تبتعدي عن الأطعمة المصنعة والمعبأة بالدهون غير المشبعة والسكر والمكونات الاصطناعية، إذ تؤدي في الواقع إلى تفاقم الالتهاب.

احصلي على قسط كافٍ من النوم المريح
بالطبع يعد النوم أمراً بالغ الأهمية، حيث يسمح لجسمك بإصلاح نفسه، ويدعم صحة الدماغ، ويؤثر حتى في الهرمونات والتمثيل الغذائي، وبالتالي إن قلة النوم وسيلة مؤكدة لإضعاف صحتك العامة وشبابك. 
وبينما يميل الإنسان إلى النوم أقل مع تقدمه في العمر، يوصى بتحديد سبع ساعات على الأقل للنوم كل ليلة. 

التحرك بشكل متكرر 
حتى إذا كنت تمارسين الرياضة عدة مرات في الأسبوع، فلايزال من المفيد التحرك بانتظام كل يوم لتحريك الدم والعضلات والمفاصل وغير ذلك، كما يجب الحصول على المزيد من النشاط المنخفض الكثافة على مدار اليوم: المشي أو ركوب الدراجة. 

المصدر: زهرة
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