أميرة شهيرة مهددة بخسارة حياتها.. وتخضع لحراسة مشددة



وأضافت التقارير أن الأميرة أماليا تخضع حالياً لإجراءات أمنية مشددة، بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين، خاصة بالتزامن مع زيارة الملك فيليم ألكسندر، والملكة ماكسيما للسويد حالياً.

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وبسبب المخاوف على سلامة أماليا وحياتها، تم منعها من العيش في أمستردام مثلما خططت في الأصل. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية أن العواقب وخيمة على حياة ولية العهد، وهذا منعها من العيش حياة طلابية طبيعية، مثل بقية الطلاب.



كشفت تقارير وصحف هولندية، نقلاً عن ملك وملكة هولندا، أن ولية العهد الأميرة كاتارينا أماليا حياتها مهددة بالخطر، وهناك مخاوف كبرى حول حياتها.وأضافت التقارير أن الأميرة أماليا تخضع حالياً لإجراءات أمنية مشددة، بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين، خاصة بالتزامن مع زيارة الملك فيليم ألكسندر، والملكة ماكسيما للسويد حالياً.وبسبب المخاوف على سلامة أماليا وحياتها، تم منعها من العيش في أمستردام مثلما خططت في الأصل. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية أن العواقب وخيمة على حياة ولية العهد، وهذا منعها من العيش حياة طلابية طبيعية، مثل بقية الطلاب.

ورفضت الشرطة الهولندية، وجهاز الأمن القومي، مناقشة الترتيبات الأمنية المحيطة بالعائلة المالكة.

يشار إلى أن الأميرة أمالياً، وريثة العرش الهولندية، من مواليد 7 كانون الاول من عام 2003، وهى الأولى في خط الخلافة على العرش الهولندي، وأصبحت ولية عهد البلاد رسمياً.



ومنذ بلوغها عامها الـ18، أعلنت العائلة المالكة الهولندية نبأ حصولها على مقعد فخري في مجلس الإدارة، لتدخل العمل العام بشكل أكبر.