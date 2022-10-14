5 سلوكيات للزوج الذي لا يحترم زوجته.. هل يحترمك زوجك؟

Advertisement

الاحترام المتبادل عامل لا يمكن التنازل عنه في العلاقات الصحية، والاحترام ليس مجرد كلمات منمقة، وإنما يشمل احترام الحدود والمشاعر والأفكار. عدم احترام أحد الزوجين للطرف الآخر، يعني أن هذه العلاقة غير صحية، ومهددة بالانهيار في أي وقت طالما أن الطرفين لا يسعيان للإصلاح المشكلة.وفيما يلي 5 سلوكيات ينتهجها الزوج الذي لا يحترم زوجته، تحققي منها لتكتشفي مدى احترام زوجك لكِ.1- عدم احترام حدود الوقتالشعور بأن وقت الزوجة مباح للزوج بالكامل، وأنها لا تمتلك حق تخصيص وقت للعمل أو الراحة أو الاعتناء بنفسها، وأنها يجب أن تكون متاحة في أي وقت، يعني أن الزوج لا يحترم حدود وقت زوجته.على سبيل المثال: يطلب الزوج من زوجته خدمات أو حتى يطلب منها الخروج أو الجلوس معه، في وقت عملها أو راحتها، دون وضع أهمية هذا الوقت بالنسبة للزوجة، المهم أن تقوم بما يريده الزوج وقتما يشاء.2- إلقاء اللوم على الزوجة طوال الوقتالزوج الذي يشعر زوجته بالذنب طوال الوقت، ويلقي باللوم عليها في كل كبيرة وصغيرة، وحتى في الأشياء التي تخصه، هو زوج لا يقدر زوجته ولا يحترمها، وغالباً ما يكون شخص سام أناني أو نرجسي.على سبيل المثال: يلقي الزوج اللوم على زوجته إذا فشل في عمله، أو تأخر عن مواعيده، وكأنها المسؤولة الوحيدة عن كل شيء سلبي يحدث.3- الإجبار على العلاقة الحميمةسواء الإجبار على ممارسة العلاقة الحميمة في أي وقت، أو الإجبار على ممارسات تزعج الزوجة، وسواء كان الإجبار بالعنف، أو عبر مقايضتها بالمشاعر أو الخدمات أو المال، فإن جميع هذه السلوكيات تنم عن عدم احترام الزوج لزوجته، فهو يشعر أنها ملك له، وليس من حقها الرفض.4- عدم إظهار الفخرلا يوجد شخص بلا إنجازات، وسواء كانت إنجازات الزوجة في وظيفتها، أو على مستوى الأسرة، يجب أن يظهر الزوج فخره بزوجته وإعجابه بمجهودها. وعدم إظهار الفخر على الإطلاق يعني أن الزوج لا يقدر زوجته ولا يحترمها.5- عدم السماح بالنقاشالزوج الذي لا يسمح لزوجته بالنقاش معه في أي شأن، ويرفض سماع وجهة نظرها، بالتأكيد لا يكن لها الاحترام، فالزوج أساسه المشاركة العاطفية والفكرية.