أمينة خليل تحدد موعد اعتزالها الفن!

كشفت الممثلة المصرية أمينة خليل عن العديد من أسرار شخصيتها وقراراتها المستقبلية.





وأطلت أمينة خليل في إحدى حلقات برنامج "البوكاسترز" لباسل ألزارو، وقالت أمينة إنها بمجرد أن تتزوج وتنجب ستتوقف لفترة عن التمثيل حتى تستطيع أن تقوم بدورها كأم؛ خاصة في السنوات الاولى للطفل التي تشكل شخصيته، وبمجرد أن تأخذ قرار العودة للتمثيل ستكون خطواتها مدروسة جيداً لإرتباطها بأسرتها وأطفالها.

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وكشفت أمينة بتصريحاتها خلال الحلقة أنها تتردد لزيارة طبيب نفسي بشكل مستمر، كما ذكرت أنها لجأت لهذا منذ أن مرت بموقف معين وهي بعمر العشرين ووقتها لم ترغب في التحدث عنه مع أحد من أسرتها، فأخذت قرارها بالذهاب لطبيب نفسي حتى تتحكم بحالة الغضب التي كانت تعيشها وقتها.

وختمت أمينة أنها تخاف من مرحلة العجز عندما لا تستطيع العمل لساعات طويلة وكأنها أكدت أن هذا لن يؤثر على عملها بالفن.