كارمن سليمان تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. وماذا قالت عن خلع الحجاب؟ (فيديو)

نفت الفنانة كارمن سليمان صحة الشائعات الرائجة حول خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، وطالبت كل من يصدق هذه الشائعة بمراجعة صورها منذ العام 2012 وسيكتشف أن ملامحها كما هي،.

وأوضحت في لقائها مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية، ملابسات خلعها الحجاب، وشرحت أسباب فشل عدد كبير من نجوم برامج اكتشاف المواهب الغنائية في العالم العربي.





وقالت: "لم أجرِ عملية تجميل في أنفي، فبالعودة لـ 2012، ستجدون أنفي كما هو، لم يحدث له أي تغيير، لم أجر أي عملية، لكن مع السنين الملامح تتغير، السن بيفرق، وأقول لنفسي عندما أشاهد صوري القديمة أنني تغيرت بالفعل".







وتابعت: أمي هي أول من اكتشفت موهبتي الغنائية وأنا بعمر العامين، لأنها في الأساس صوتها حلو وهي لعبت دوراً كبيراً في نجاحي لأنها كانت تشجعني باستمرار.

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وأشارت كارمن سليمان إلى أنها لم تضع في اعتبارها ظاهرة فشل زواج نجوم الفن، قبل الموافقة على الزواج من زوجها الملحن مصطفى جاد، كما نفت ما يتردد عن غيرتها الشديد عليه وتدخلها لردع المعجبات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعليق المشهور لها كان دعابة. وأشارت كارمن سليمان إلى أنها لم تضع في اعتبارها ظاهرة فشل زواج نجوم الفن، قبل الموافقة على الزواج من زوجها الملحن مصطفى جاد، كما نفت ما يتردد عن غيرتها الشديد عليه وتدخلها لردع المعجبات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعليق المشهور لها كان دعابة.

وعن أقرب أصدقائها في الوسط الفني: أجابت لا يوجد صديق مقرب جداً لكن هناك أصدقاء مثل أحمد جمال، محمد الشرنوبي.

وعن خلعها للحجاب أجابت: كنت محجبة قبل الشهرة وخلعته قبل المشاركة في (آراب أيدول) بعامين.

وقالت إن أول أغنية حققت لها النجاح هي "كلام كلام"، وكشفت كارمن السبب وراء اختفاء عدد كبير من نجوم برامج اكتشاف المواهب، بقولها إن عمر هذه البرامج قصير جداً، ولا بد أن يستفيد الموهوب بقوة الدفع بسرعة بتقديم أغانٍ جديدة والتواجد بشكل دائم، ولا يعتمد على الشهرة المؤقتة وقت عرض البرنامج، حتى لا يطويه النسيان.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخراً أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتي تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.