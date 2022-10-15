"ما قدرت ما ابكي".. منى واصف تبكي بسبب طفلة (فيديو)

تواجدت النجمة القديرة منى واصف في مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، وتفاعلت مع الأطفال بطريقة مميّزة.

وظهرت النجمة السورية مع المخرجة رشا الشربتجي في مقطع الفيديو، وهي تتفاعل مع الأطفال وترقص وتغني وتلعب معهم بحب وعفوية، وبكت خلال حديثها مع طفلة

Advertisement

ووجهت كذلك رسالة لمنتقدي النجوم وأشكالهم بعد تقدمهم في العمر، على خلفية ما حصل مع النجمة ميرفت أمين، وقالت: "المفروض اتقبل، ما تضايقه لانه نحنا عايشين مع ناس مختلفين وناس بيجرحوا بلا ما يعرفوا انهم عم يجرحوا. ما تزعلوا انتم كويسين قوي".

وأكدت أنها متصالحة مع سنها، ولا أفكر بيا ليت الشباب يعود يوماً وإلا كنت أجريت الكثير من عمليات التجميل، أنا عشت حياتي وكانت حلوة ومعطاءة".