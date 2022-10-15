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المرأة

"ما قدرت ما ابكي".. منى واصف تبكي بسبب طفلة (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2022 | 11:00
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تواجدت النجمة القديرة منى واصف في مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، وتفاعلت مع الأطفال بطريقة مميّزة.
وظهرت النجمة السورية مع المخرجة رشا الشربتجي في مقطع الفيديو، وهي تتفاعل مع الأطفال وترقص وتغني وتلعب معهم بحب وعفوية، وبكت خلال حديثها مع طفلة
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 وقالت منى في حديث مع برنامج ET بالعربي: "النظارات الشمسية حمتني قليلاً، ما قدرت ما ابكي، طفلة سورية اخبرتني أنا عرفتك، إنت أم جوزيف بمسلسل باب الحارة قلتلها أنا أم جبل، قالتلي أنا بحبك كثير وإنت إم الكل"، وهو ما تأثرت معه وبكيت.



وعبرت النجمة القديرة عن سعادتها بوجود جهات تهتم بهذه الحالات.
 
ووجهت كذلك رسالة لمنتقدي النجوم وأشكالهم بعد تقدمهم في العمر، على خلفية ما حصل مع النجمة ميرفت أمين، وقالت: "المفروض اتقبل، ما تضايقه لانه نحنا عايشين مع ناس مختلفين وناس بيجرحوا بلا ما يعرفوا انهم عم يجرحوا. ما تزعلوا انتم كويسين قوي".
 
وأكدت أنها متصالحة مع سنها، ولا أفكر بيا ليت الشباب يعود يوماً وإلا كنت أجريت الكثير من عمليات التجميل، أنا عشت حياتي وكانت حلوة ومعطاءة".
المصدر: لها
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