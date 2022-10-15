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المرأة

إليكِ 5 نصائح لمساعدة الطفل في أداء الواجب المدرسي

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:00
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الأطفال في السنوات الأولى بالمدرسة، يكونوا بحاجة إلى مساعدة الأم في أداء الواجب المدرسي، ولكن في نفس الوقت يجب أن تعلم الأم حدود تدخلها، وكيفية المساعدة بطريقة صحيحة، حتى لا يصبح الطفل اعتمادياً، ولا يتمكن من التخلي عن مساعدة الأم وأداء فروضه المدرسية بمفرده عندما يصبح أكبر سناً.
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إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدتك في أداء الواجب المدرسي، فالنصائح التالية توجهك إلى كيفية مساعدة طفلك بطريقة صحيحة وتوضح لكِ حدود التدخل في أداء الواجب المدرسي. تابعي القراءة.
1- تخصيص مكان لأداء الواجب المدرسي
يحتاج طفلك إلى مكان يساعده على التركيز حتى ينهي فروضه المدرسية بنجاح ودون إهدار الوقت، لذا خصصي مكان لأداء الواجب المدرسي، سواء في غرفة طفلك، أو في أي مكان مناسب بالمنزل، المهم أن يتمتع المكان بالهدوء والترتيب والإضاءة الجيدة، ومن الممكن الاستعانة بطفلك لاختيار تفاصيل المكان حتى يشعر بالحماس.
2- وضع جدول زمني للواجبات المدرسية
الروتين يشعر طفلك بالاستقرار مما يعزز قدرته على الإنجاز، لذا حددي مواعيد أداء الوجبات المدرسية، وأيضاً حددي وقت لكل مادة دراسية، بحيث يكون الوقت مناسب لأداء الواجب دون إهدار الوقت أو تضييق على الطفل. ويجب مراعاة تحديد فترات للراحة أيضاً حتى لا يشعر طفلك بالإرهاق او الملل.
3- وضع حدود لتدخل الأم
يجب أن تضعي حدوداً لتدخلاتك في أداء الواجب المدرسي، مثلاً يمكنكِ شرح جزء لا يفهمه طفلك، ولكن لا يمكنكِ إعطاؤه حل الأسئلة، أو الكتابة بدلاً منه.
4- التواصل مع الطفل والمدرسة
التواصل مع طفلك يلهمكِ بطريقة المساعدة التي يحتاجها منكِ، ويعزز التفاهم بينكما. أيضاً التواصل مع المدرسة يساعدك في استيعاب طرق التدريس الحديثة، وبالتالي تتمكنين من مساعدة طفلك بالطريقة المناسبة.
5- تشجيع الطفل
الطفل بحاجة إلى الشعور بالإنجاز حتى يبذل المزيد من الجهد دون ملل. شجعي طفلك على أداء واجباته المدرسية عبر الاحتفال معه بكل إنجاز يقوم به مهما بدا بسيطاً، وأظهري له فخرك وثقتك به.
المصدر: نواعم
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