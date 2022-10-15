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المرأة

أسرار جمال ياسمين صبري

Lebanon 24
15-10-2022 | 16:00
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دخلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، قائمة أجمل 100 وجه بالعالم، في لائحة "TC Candler" عام 2017، ودائماً تلفت الأنظار بحضورها الجذاب، وجمالها العربي الأصيل والمميز.. فما حيل وأسرار ياسمين صبري للحفاظ على جمالها؟
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جاذبية أخاذة
تتمتع ياسمين صبري بجمال شرقي الملامح، وتعمل على إبرازه بمكياج جذاب وبسيط، فهي تعتمد على المكياج الذي يبرز الملامح بصورة طبيعية، مهما كان ثقله.

 
لا للمكياج
لا تعارض بين هذه النقطة والنقطة السابقة، فياسمين صبري نادراً ما تضع المكياج في حياتها العادية، سواء أثناء مزاولة نشاطها، أو في خروجاتها العادية، لكن عملها كممثلة وسفيرة لعلامة مجوهرات عالمية، يحتم عليها الظهور به، لذلك تخفف من وطأة الضرر الذي يلحقه المكياج بالبشرة، قدر المستطاع.

تنظيف عميق للبشرة
تعتمد ياسمين صبري على إزالة المكياج بعمق من بشرتها، حيث تمتنع عن وضعه بعيداً عن أيام العمل والتصوير، وفي حال طبقته على بشرتها لا يمكنها النوم سوى بعد إزالته بعمق، حتى تمنح بشرتها فرصة للتنفس.


الرياضة
ياسمين صبري من عشاق مزاولة الرياضة، فممارسة الرياضة باستمرار تمنح الجسم رشاقة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة والمظهر العام للجسم في صورة حيوية جداً، تمنحها جمالاً وشباباً دائمين.

اليوغا
الجمال يبدأ من الداخل، وهذا هو المعتقد السائد لدى ياسمين صبري، التي أكدت أنها تحب نفسها، وترى نفسها جميلة، لذلك يراها الناس جميلة، وتساعد اليوغا دائماً على صنع حالة من الصفو الذهني والعقلي، ما ينعكس على صفاء النفس وجمالها، ليخرج للناس بنفس الصورة.


شرب المياه
ممارسة الرياضة وشرب الماء، وهذا ما تحرص عليه ياسمين صبري دائماً، حيث تظهر وهي تحمل زجاجة المياه في الجيم، وتواظب على شرب كميات وافرة منها، ما يمنح بشرتها تألقاً وجمالاً.

المصدر: زهرة
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