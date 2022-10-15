7 حيل هي الأسهل للحفاظ على أظافر جميلة

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1- البداية من بردها:

يُشكّل استخدام المبرد أول حيلة جماليّة تحتاج إليها الأظافر، فهو أقل عدوانية من المقص ولا يتسبب بتلف أليافها مما يزيد من مقاومتها للتكسّر. لحماية الأظافر من التقصّف والنمو بشكل مزدوج عند الأطراف يجب بردها بمبرد خشبي، ودائماً بالاتجاه نفسه.



2- الاعتماد على الفيتامينات:

تعكس الأظافر عادةً الحالة الصحيّة وهي تكشف، عبر مشاكلها، عن ما يمكن أن نعانيه من نقص في المعادن والفيتامينات. ففي حال كانت لينة جداً أو عرضة للتقصّف والتكسّر، يُنصح بتناول مكملات غذائية للمساهمة بتعزيز نموّها أو التركيز على تناول فاكهة وخضار تكون غنيّة بالفيتامينA مثل السبانخ والبطاطا الحلوة. تُشكّل العناية بأظافر اليدين خطوة أساسيّة للحفاظة على أناقة الطلّة. وهي لا تستغرق وقتاً طويلاً في حال اعتماد الحيل السهلة والفعّالة في هذا المجال. تعرّفوا على 7منها فيما يلي واعتمدوها كجزء من الروتين التجميلي.1- البداية من بردها:يُشكّل استخدام المبرد أول حيلة جماليّة تحتاج إليها الأظافر، فهو أقل عدوانية من المقص ولا يتسبب بتلف أليافها مما يزيد من مقاومتها للتكسّر. لحماية الأظافر من التقصّف والنمو بشكل مزدوج عند الأطراف يجب بردها بمبرد خشبي، ودائماً بالاتجاه نفسه.2- الاعتماد على الفيتامينات:تعكس الأظافر عادةً الحالة الصحيّة وهي تكشف، عبر مشاكلها، عن ما يمكن أن نعانيه من نقص في المعادن والفيتامينات. ففي حال كانت لينة جداً أو عرضة للتقصّف والتكسّر، يُنصح بتناول مكملات غذائية للمساهمة بتعزيز نموّها أو التركيز على تناول فاكهة وخضار تكون غنيّة بالفيتامينA مثل السبانخ والبطاطا الحلوة.



تعتمد حماية الأظافر على استعمال القفازات المطاطية لدى القيام بالأعمال المنزلية والاهتمام بالحديقة. يُنصح أيضاً باستبدال مواد التنظيف المنزلية ذات المكونات الكيميائية بأخرى طبيعية مثل الخل الأبيض، فهو مُنظّف ومُطهّر فعّال على كافة الأسطح وأقل عدوانية على بشرة اليدين والأظافر. والأهم يبقى تجنّب استعمال الأظافر كأداة لفتح العبوات مثلاً أو القيام بمهام أخرى تُعرّضها للصدمات القاسية.



4- غسلها بصابون ناعم:

اعتدنا خلال جائحة كورونا على استعمال الجل المعقّم بكثرة متناسين أنه يتسبب بجفاف بشرة اليدين والأظافر، ولذلك يُستحسن حصر استعماله في الأماكن العامة فقط أما في المنزل فمن الأفضل غسل اليدين بالماء وصابون ناعم مُرطّب يكون غنياً بزبدة الشيا التي تعتني ببشرة اليدين والأظافر على السواء.



5- تغذيتها وترطيبها:

تحتاج الأظافر إلى التغذية والترطيب تماماً مثل البشرة والشعر كي تحافظ على صحتها. ويُنصح بتدليك سطحها بالقليل من زيت الخروع مع التركيز على أطرافها البيضاء التي تكون عُرضة أكثر للجفاف والتقصّف، يمكن أيضاً إضافة قطرة من زيت الخروع إلى كريم اليدين عند استعماله. 3- ضرورة حمايتها:تعتمد حماية الأظافر على استعمال القفازات المطاطية لدى القيام بالأعمال المنزلية والاهتمام بالحديقة. يُنصح أيضاً باستبدال مواد التنظيف المنزلية ذات المكونات الكيميائية بأخرى طبيعية مثل الخل الأبيض، فهو مُنظّف ومُطهّر فعّال على كافة الأسطح وأقل عدوانية على بشرة اليدين والأظافر. والأهم يبقى تجنّب استعمال الأظافر كأداة لفتح العبوات مثلاً أو القيام بمهام أخرى تُعرّضها للصدمات القاسية.4- غسلها بصابون ناعم:اعتدنا خلال جائحة كورونا على استعمال الجل المعقّم بكثرة متناسين أنه يتسبب بجفاف بشرة اليدين والأظافر، ولذلك يُستحسن حصر استعماله في الأماكن العامة فقط أما في المنزل فمن الأفضل غسل اليدين بالماء وصابون ناعم مُرطّب يكون غنياً بزبدة الشيا التي تعتني ببشرة اليدين والأظافر على السواء.5- تغذيتها وترطيبها:تحتاج الأظافر إلى التغذية والترطيب تماماً مثل البشرة والشعر كي تحافظ على صحتها. ويُنصح بتدليك سطحها بالقليل من زيت الخروع مع التركيز على أطرافها البيضاء التي تكون عُرضة أكثر للجفاف والتقصّف، يمكن أيضاً إضافة قطرة من زيت الخروع إلى كريم اليدين عند استعماله.