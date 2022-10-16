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المرأة
ديبيكا بادكون تكشف أسرار انفصالها عن زوجها ومعاناتها مع الإكتئاب!
Lebanon 24
16-10-2022
|
02:00
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حلّت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون ضيفة على بودكاست Archetypes الذي تقدّمه ميغان ماركل، أتت هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان The Decoding of Crazy وتناولتا فيها موضوع الصحة العقلية. في هذا السياق، كشفت الممثلة الهندية عن معاناتها مع الإكتئاب، وعن تفاصيل تتعلق بحياتها الزوجية، وكان لميغان ماركل حديث عن هذا الموضوع أيضاً.
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بدأت ديبيكا بادكون حديثها عن الصحة العقلية وعن أهميتها في حياتنا قائلة: "نعاني من الأمراض النفسية والعقلية بنفس الطريقة التي نعاني بها من الأمراض الجسدية". ذكرت أيضاً، أنه في بلاد عدة مثل الهند ما زال التحدث عن الصحة العقلية بمثابة عار، مشدّدة على أهميتها وضرورة العناية بالعقل.
وأشارت بادكون أيضاً في هذا البودكاست إلى أنها مرّت في فترة اكتئاب صعبة جداً، قائلة:" كل شيء في حياتي كان رائعاً، أفلامي كانت ناجحة ومسيرتي على ما يرام. لكنني استيقظت ذات صباح وشعرت أن حياتي بلا معنى، ولم أرغب بالعيش بعد الآن". قالت أيضاً أنها بقيت على هذه الحالة لعدة أشهر. بعد أن تغلّبت على الإكتئاب، بمساعدة معالج نفسي قالت الممثلة الهندية:" اليوم، الأمور الصغيرة هي اكثر ما يفرّحني، مثل معانقة أختي أو التحدث مع زوجي في وقت متأخر من الليل".
أما بالنسبة لميغان ماركل، وفي ما يتعلّق بصحتها العقلية، فذكرت في هذا البودكاست أنها مرّت هي أيضاً بفترة صعبة للغاية وأن الأمير هاري كان سندها وساعدها. أخبرت ضيفتها ديبيكا بادكون، أن الأمير هاري هو من نصحها في التواصل مع معالج نفسي خلال المرحلة الصعبة التي مرّت بها، وبالفعل هذا ما حصل.
من جهة أخرى، وبعد الشائعات الكثيرة التي انتُشرت حيال انفصال الممثلة الهندية عن زوجها، كشفت ديبيكا بادكون عن حقيقة هذا الأمر في البودكاست مع ميغان ماركل. ذكرت أنها لم تنفصل عن زوجها، بل لم يجتمعا لفترة أسبوع تقريباً بسبب إلتزامات العمل، قائلة:" كان زوجي في مهرجان موسيقي لمدة أسبوع وقد عاد، لذلك سيكون سعيداً برؤيتي".
المصدر: جمالك
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