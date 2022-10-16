مستجدّات تطرأ على صحّة ميريام فارس.. ماذا حصل معها؟

Advertisement

أصيبت الفنانة ميريام فارس بفيروس كورونا المستجد وكذلك أصيب ثلاثة أشخاص من فرقتها الموسيقية بالفيروس، وذلك عندما أجرى الفريق تحليل PCR وتفاجئوا بأن نتيجة المسحة إيجابية.وذكرت تقارير صحافية أن ميريام فارس سوف تتلقى العلاج اللازم وأخذ الجرعات المضادة للفيروس وبعدها إجراء تحليل آخر لفيروس كورونا لمعرفة المستجدات.يذكر أن آخر الأعمال الفنية لميريام فارس كانت أغنيتها "قضيها انبساط" وتم تصويرها فيديو كليب وطرحت على القناة الرسمية على موقع يوتيوب وحققت الأغنية عشرة ملايين مشاهدة.