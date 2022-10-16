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المرأة

كارمن سليمان: لم أخضع لعمليات تجميل

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:00
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كشفت الفنانة المصرية الشابة كارمن سليمان بعض الأسرار التي تتعلق بحياتها الخاصة، لا سيما الفترة التي سبقت دخولها عالم الشهرة، وزواجها من مواطنها الملحن مصطفى جاد، وعلاقتها بزملائها في الوسط الفني.

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وأكدت كارمن لدى ظهورها ضمن برنامج "تفاعلكم" أنها لم تخضع لأي عملية تجميل.

وأكدت أن صوّر المقارنات بين ملامحها وهي صغيرة وفي الوقت الحالي لا تزعجها لأنها لم تخضع لأي عملية.

وأشارت إلى أن والدتها هي أول من اكتشفت موهبتها الغنائية؛ لأنها في الأساس صوتها جميل.

وعن خلعها للحجاب، قالت سليمان: "كنت محجبة قبل الشهرة وخلعته قبل المشاركة في آراب أيدول بعامين".
 
 
(فوشيا)
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