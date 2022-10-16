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كارول سماحة تتحدّث عن زواجها .. هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:00
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تحدّثت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن موضوع الزواج المدني خلال حلولها ضيفة على قناة القاهرة والناس. 

وكشفت سماحة في لقائها مع الإعلامية أسما ابراهيم ضمن برنامج "حبر سري" تفاصيل للمرّة الأولى عن زواجها المدني من وليد مصطفى الذي يعتنق ديانة مختلفة عنها، قائلة "كان لدي قلق قبل الزواج لكننا تصارحنا في كل شيء واتفقنا على كل الأشياء ولو لم أكن متأكدة من طريقة تفكيره وسعة أفقه ما كنت أقدمت على الزواج".
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وتابعت سماحة "بعد الزواج وجدت الدنيا أسهل، فرق الأديان أسهل مما كنت أعتقد، لأن الدين يربيكي على القيم، والهدف واحد لذلك لا أجد فرقاً".

 
 

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